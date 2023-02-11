Otobüsler yola çıktı

Eski yönetici Abdurrahim Albayrak da depremden etkilenen vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Dün Albayrak’ın firmasına ait 25 otobüs deprem bölgesine hareket etti. “Yol gideceğiz, can getireceğiz” ifadesiyle boş gidecek otobüsler, vatandaşları İstanbul’a taşıyacak.
Eski yönetici Abdurrahim Albayrak da depremden etkilenen vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Dün Albayrak'ın firmasına ait 25 otobüs deprem bölgesine hareket etti. "Yol gideceğiz, can getireceğiz" ifadesiyle boş gidecek otobüsler, vatandaşları İstanbul'a taşıyacak.