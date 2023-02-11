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Okan ile devam

Fernando Muslera'nın sakat olduğu dönemde sarı-kırmızılı kulübün yabancı bir kaleci alma ihtimali konuşuluyordu. Ancak teknik direktör Okan Buruk, yedek kaleci Okan Kocuk'a güvendiğini belirterek, buraya bir transfer istemedi. Buruk, deneyimli eldiven ile de görüşerek "Sen kendini her zaman hazır tutuyorsun. Bunu İstanbulspor maçında net şekilde gördük. Yola seninle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Okan ile devam
Fernando Muslera'nın sakat olduğu dönemde sarı-kırmızılı kulübün yabancı bir kaleci alma ihtimali konuşuluyordu. Ancak teknik direktör Okan Buruk, yedek kaleci Okan Kocuk'a güvendiğini belirterek, buraya bir transfer istemedi. Buruk, deneyimli eldiven ile de görüşerek "Sen kendini her zaman hazır tutuyorsun. Bunu İstanbulspor maçında net şekilde gördük. Yola seninle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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