Icardi enkazdan kurtulan taraftara seslendi: Sarılacağız!

Asrın Felaketi'nde enkaz altından çıkan her insanın farklı hikayesi oluyor. Galatasaray taraftarı Kadir de Türkiye'yi yasa boğan depremde enkaz altında kalmıştı. Tam 87 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Ekiplerin titiz çalışması ile de enkazdan çıkarıldı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Kadir, Mauro İcardi'nin gol sevincini yaparak herkesin içini ısıttı. Doktorlarından da tek bir isteği vardı. Bir an önce iyileşerek Arjantinli yıldızla tanışmak. Enkazdan çıkan Kadir, doktorlarına bu isteğini iletti.

"SANA FORMAMI VERECEĞİM"

Doktorları bunu Türkiye'ye duyurdu ve konu Mauro İcardi'ye ulaştı. Arjantinli yıldız da sosyal medya hesabından kendisine hayran olan Kadir'in bir fotoğrafını paylaşarak "Umarım yakında görüşürüz. Sana formamı hediye edip kocaman sarılmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Galatasaray yönetimi ileriki bir tarihte Mauro İcardi ile depremin sembollerinden olan Kadir'i buluşturacak.Tecrübeli forvetin eski eşi Wanda Nara da bağışta bulundu. Kalbinin depremden etkilenenlerle beraber olduğunu söyledi.