Haberler Galatasaray Icardi enkazdan kurtulan taraftara seslendi: Sarılacağız!

Icardi enkazdan kurtulan taraftara seslendi: Sarılacağız!

87. saatte enkazdan çıkan G.Saray taraftarı Kadir, Icardi’nin sevincini yapmıştı. İcardi “Sana forma hediye edip kocaman sarılacağım” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Icardi enkazdan kurtulan taraftara seslendi: Sarılacağız!

Asrın Felaketi'nde enkaz altından çıkan her insanın farklı hikayesi oluyor. Galatasaray taraftarı Kadir de Türkiye'yi yasa boğan depremde enkaz altında kalmıştı. Tam 87 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Ekiplerin titiz çalışması ile de enkazdan çıkarıldı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Kadir, Mauro İcardi'nin gol sevincini yaparak herkesin içini ısıttı. Doktorlarından da tek bir isteği vardı. Bir an önce iyileşerek Arjantinli yıldızla tanışmak. Enkazdan çıkan Kadir, doktorlarına bu isteğini iletti.

"SANA FORMAMI VERECEĞİM"

Doktorları bunu Türkiye'ye duyurdu ve konu Mauro İcardi'ye ulaştı. Arjantinli yıldız da sosyal medya hesabından kendisine hayran olan Kadir'in bir fotoğrafını paylaşarak "Umarım yakında görüşürüz. Sana formamı hediye edip kocaman sarılmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Galatasaray yönetimi ileriki bir tarihte Mauro İcardi ile depremin sembollerinden olan Kadir'i buluşturacak.Tecrübeli forvetin eski eşi Wanda Nara da bağışta bulundu. Kalbinin depremden etkilenenlerle beraber olduğunu söyledi.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe, enkazdan sağ çıkan Kamilcan Ağdaş için mesaj yayınladı! "Seni bekliyoruz"
Erkan Petekkaya 'enkaz altındalar lütfen yardım edin' demiş Seren Serengil'in içi parçalanmıştı! Didem Petekkaya acı haberi paylaştı: "Olmadı"
Süper Lig kulüplerinden deprem bölgesine dev yardım!
Dostluk TIR'ları aynı anda yola çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a Boey'de milli takım piyangosu!
Mauro Icardi: "Bu imza senin için Kadir!"
11 Şubat Cumartesi depremler, artçılar ve büyüklükleri
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? 09:46
Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! 09:44
Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği 09:40
NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! 09:37
Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 09:35
Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı 09:34
Daha Eski
Crystal Palace - Brighton maçı saat kaçta? Crystal Palace - Brighton maçı saat kaçta? 09:28
Arsenal - Brentford maçı saat kaçta? Arsenal - Brentford maçı saat kaçta? 09:22
Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi 09:20
West Ham United - Chelsea saat kaçta? West Ham United - Chelsea saat kaçta? 09:16
Milan 5 maç sonra kazandı! Milan 5 maç sonra kazandı! 00:46
Milan 5 maç sonra kazandı! Milan 5 maç sonra kazandı! 00:46