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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ses getiren bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı. İtalyan basını, Galatasaray ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Zaniolo ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 15:41
GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini savunma hattına yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Cimbom, Sassuolo forması giyen milli stoper Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Aslan, Kaan Ayhan takviyesi sonrası ses getiren bir transfere imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Galatasaray, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Galatasaray'ın Zaniolo transferi ses getirirken, 23 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

TAKIM ARKADAŞLARIYLA ARASI AÇILDI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Zaniolo'nun Zaniolo'nun geçtiğimiz ay ayrılık isteğini kulübe iletmesinin ardından İtalyan yıldızın takım arkadaşlarıyla arası açıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

SADECE 3 İSİM VEDA ETTİ

Zaniolo için sadece Smalling, Abraham ve Spinazzola'nın veda mesajı yollaması bu durumun yıldız oyuncunun Roma'daki takım arkadaşlarıyla arasının açık olmasına bağlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

İşte o haber...

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