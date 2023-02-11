GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.
Kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini savunma hattına yaptı.
Cimbom, Sassuolo forması giyen milli stoper Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Aslan, Kaan Ayhan takviyesi sonrası ses getiren bir transfere imza attı.
Galatasaray, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.
Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak.
Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.
Galatasaray'ın Zaniolo transferi ses getirirken, 23 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA ARASI AÇILDI
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Zaniolo'nun Zaniolo'nun geçtiğimiz ay ayrılık isteğini kulübe iletmesinin ardından İtalyan yıldızın takım arkadaşlarıyla arası açıldı.
SADECE 3 İSİM VEDA ETTİ
Zaniolo için sadece Smalling, Abraham ve Spinazzola'nın veda mesajı yollaması bu durumun yıldız oyuncunun Roma'daki takım arkadaşlarıyla arasının açık olmasına bağlandı.
İşte o haber...