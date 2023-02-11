500 konteyner

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, depremin ilk gününden beri yoğun bir şekilde çalışıyor. Özbek "Deprem bölgesine 62 tır gönderdik. Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta 2 tane büyük lojistik depo tuttuk. TIR'ları oraya gönderdikten sonra hedef kitleye ulaşması için uğraşıyoruz. Erden Timur şu anda Maraş'ta. Oradaki çalışmaları organize ediyor. İnanılmaz bir çalışma var. Yardım çağrımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Özbek ilk hedeflerinin bölgeye 100 konteyner ulaştırmak olduğunu belirtti bu rakamı 500'e çıkarmaları gerektiğini söyledi.