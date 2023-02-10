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Zaniolo bizden biri

Galatasaray'ın yeni transferi, deprem acımıza ortak oldu. İstanbul'a gelmesinin ardından maddi destek yapan İtalyan futbolcu, bununla da sınırlı kalmayıp yardım merkezine koşarak kolilerin hazırlanmasına yardım etti. Zaniolo, transferinin ardından "Erdenn abi naptınn senn" notunu paylaşan ancak depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed'in anısına 17 numarayı giyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
Zaniolo bizden biri

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından sarı-kırmızılı kulüp aracılığıyla bir mesaj yayımladı. Sarı-kırmızılı takıma transferinin gündemde olduğu günlerde İtalyan yıldızın gol attığı bir videoyu kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak "Erdenn abi naptınn senn" notunu düştü. Zaniolo'nun transfer edilmesine olan sevincini ortaya koyan 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan, ne yazık ki birçok vatandaşımız gibi depremde hayatını kaybetti. Yüzyılın felaketini yaşayan Türk halkının acılarına ortak olan Zaniolo, Galatasaray formasını giydiğini göremeyen Muhammed'i de unutmadı.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhammed için çok üzüntülüyüm ve de tüm Türk halkı için... Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım" ifadelerini kullandı. Zaniolo, sarı-kırmızılı ekipte 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı giyecek. Galatasaray'ın paylaştığı videoda da arkasında Muhammed yazılı yeni formasıyla görüntülenen Nicolo Zaniolo ayrıca Nef Stadı'nda deprem yardımları merkezine giderek kolilerin hazırlanması ve taşınması için gönüllülere yardım etti. Genç yıldızın daha önce de 400 bin TL yardım bağışı yaptığı ifade edilmişti.


OLİMPİYAT ÇAĞRISI
Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro ödenecek ve İtalyan ekibi ile, gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere özel bir maç oynanacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar, daha fazla bilet satılması için maçın Olimpiyat Stadı'na alınmasını istedi.

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