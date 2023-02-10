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Erden Timur'dan deprem açıklaması! "Duyarlılığın devam etmesi önemli"

Son dakika haberleri... Galatasaray Kulübü Başkan Vekili Erden Timur, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaptığı açıklamada, "Kurtarma döneminde herkesin duyarlılığı daha fazla oluyor. Ama iyileştirme döneminde de herkesin duyarlılığının yüksek olması lazım. İhtiyaç çok büyük olacak" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 12:43 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 12:44
Erden Timur'dan deprem açıklaması! "Duyarlılığın devam etmesi önemli"

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Kahramanmaraş'ta gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketiyle ilgili

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir afet. Birçok afette koordinasyon için orada bulunduk. Bölgeye Galatasaray olarak yardım tırları çıkardık. Birinci gün Hatay'a gittik. 3 gün oradaydık ve şimdi Kahramanmaraş'tayız." dedi.

Timur, "Yardımların dağıtımı için kamyonete ihtiyaç var. Mobil tuvalete ihtiyaç var. Salgın hastalıkların yayılmaması için zorunlu bir ihtiyaç bu. Tüm bunlar için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtarma faaliyetlerinden sonra da insanların duyarlılığının devam etmesi gerektiğini söyleyen Erden Timur, "Kurtarma döneminde herkesin duyarlılığı daha fazla oluyor. Ama iyileştirme döneminde de herkesin duyarlılığının yüksek olması lazım. İhtiyaç çok büyük olacak. Evi yıkılan insanlar var. Belki milyonların üzerinde insanın barınma sorunu olacak. İnsanların barınırken de ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Halkımızın duyarlılığının devam etmesi bu anlamda çok önemli. Çok duyarlı bir toplumuz. Herkes her yönden birleşiyor. Galatasaray olarak kampanya başlatıyoruz. hem gıda yardımı hem de konteyner kent oluşturacağız." şeklinde konuştu.

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