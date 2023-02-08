Manşetten verdiler

Dünya futbolunun en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen ve Avrupa'nın en üst seviye takımları için önemli bir transfer hedefi olan Zaniolo yaşadığı sakatlıkların etkisiyle devamlılık anlamında sorunlar yaşadı. Fakat bu sezon Roma ile ipler tamamen koptu. Galatasaray'a transferi sonrasında Zaniolo bir kez daha tüm dünya spor basınının ilgisini çekti. Haber manşetlerden duyuruldu.
Dünya futbolunun en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen ve Avrupa'nın en üst seviye takımları için önemli bir transfer hedefi olan Zaniolo yaşadığı sakatlıkların etkisiyle devamlılık anlamında sorunlar yaşadı. Fakat bu sezon Roma ile ipler tamamen koptu. Galatasaray'a transferi sonrasında Zaniolo bir kez daha tüm dünya spor basınının ilgisini çekti. Haber manşetlerden duyuruldu.