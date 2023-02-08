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6. yardım tırı yola koyuldu

Galatasaray'ın kampanyasına yardım yağdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
6. yardım tırı yola koyuldu
Galatasaray Kulübü Kahramanmaraş başta 10 ilimizi etkileyen yüzyılın felaketi için seferberlik ilan etti. Depremin hemen ardından yardım çalışmaları için kollar sıvanırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yardımları bölgeye hemen ulaştıracağız. Ekibimiz bölgeye intikal edecek. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin. Bu yaraları sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı kulüp önderliğinde yardım toplama merkezleri kurulurken dün koliler yüklü 6. tırda
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