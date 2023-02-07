Pes etmeyi sevmiyor

Trabzonspor ile oynadığı derbinin 13. saniyesinde geriye düşen Galatasaray, müthiş bir geri dönüşe daha imza attı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon 1-0 geriye düştüğü maçlardan çıkarttığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Aslan, ilk golü ağlarında gördüğü 5 karşılaşmada 5 galibiyet alarak 15 puan hanesine yazdırdı. Galatasaray; Gaziantep FK, Kasımpaşa, Ankaragücü, Ümraniyespor ve Trabzonspor maçlarını 1-0 geriye düşmesine rağmen kazanmasını bildi.
Trabzonsporile oynadığı derbinin 13. saniyesinde geriye düşen Galatasaray, müthiş bir geri dönüşe daha imza attı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon 1-0 geriye düştüğü maçlardan çıkarttığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Aslan, ilk golü ağlarında gördüğü 5 karşılaşmada 5 galibiyet alarak 15 puan hanesine yazdırdı. Galatasaray; Gaziantep FK, Kasımpaşa, Ankaragücü, Ümraniyespor ve Trabzonspor maçlarını 1-0 geriye düşmesine rağmen kazanmasını bildi.