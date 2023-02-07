Nando’da kısmi çökme

Trabzonspor karşısında geriye düşmesine karşılık galibiyete ulaşmayı başaran Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü yaşanıyor. Mücadelenin 85. dakikasında Uruguaylı eldiven ciddi bir sakatlık geçirdi, koltuk değnekleri ve göz yaşları içinde stadı terk etti. Herkes kırık olmasından endişe ederken Galatasaray Kulübü'nden rahatlatan açıklama geldi. Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiği açıklandı. G.Antep deplasmanı ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek
Trabzonspor karşısında geriye düşmesine karşılık galibiyete ulaşmayı başaran Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü yaşanıyor. Mücadelenin 85. dakikasında Uruguaylı eldiven ciddi bir sakatlık geçirdi, koltuk değnekleri ve göz yaşları içinde stadı terk etti. Herkes kırık olmasından endişe ederken Galatasaray Kulübü'nden rahatlatan açıklama geldi. Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiği açıklandı. G.Antep deplasmanı ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek