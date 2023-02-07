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İşbaşı yaptı

Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, sarıkırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Kaan Ayhan, Trabzonspor maçının 90+1. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. İlk kez Galatasaray formasını giymenin mutluluğunu yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
İşbaşı yaptı
Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, sarıkırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Kaan Ayhan, Trabzonspor maçının 90+1. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. İlk kez Galatasaray formasını giymenin mutluluğunu yaşadı.
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