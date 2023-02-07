İşbaşı yaptı

Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, sarıkırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Kaan Ayhan, Trabzonspor maçının 90+1. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. İlk kez Galatasaray formasını giymenin mutluluğunu yaşadı.
Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, sarıkırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Kaan Ayhan, Trabzonspor maçının 90+1. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. İlk kez Galatasaray formasını giymenin mutluluğunu yaşadı.