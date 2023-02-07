Inaki Pena geliyor

Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray'da kaleci transferi de geldi. Çalışmalara hemen başlanırken sarı-kırmızılı gündeme gelen ilk isim ise Barcelona'dan İnaki Pena oldu. İspanyol kaleci, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında da sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giymiş ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplamıştı.
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray'da kaleci transferi de geldi. Çalışmalara hemen başlanırken sarı-kırmızılı gündeme gelen ilk isim ise Barcelona'dan İnaki Pena oldu. İspanyol kaleci, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında da sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giymiş ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplamıştı.