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Galatasaraylı taraftarlar, Trabzonspor maçına da damga vurdu. Sarıkırmızılı taraftarlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen derbiye yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon evindeki maçlarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylılar, maç öncesinde takımlarını maça hazırladı. Galibiyet sonrası ise Nef Stadı karnaval alanına büründü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Her zaman yanında
Galatasaraylı taraftarlar, Trabzonspor maçına da damga vurdu. Sarıkırmızılı taraftarlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen derbiye yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon evindeki maçlarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylılar, maç öncesinde takımlarını maça hazırladı. Galibiyet sonrası ise Nef Stadı karnaval alanına büründü.
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