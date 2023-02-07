Emre yıkıldı

Emre Taşdemir, Trabzonspor karşısında kadroda kendisine yer bulamadı. Ümraniye maçında Geraldo karşısında çaresiz kalan ve performansı eleştiri alan futbolcunun oldukça üzgün olduğu belirtildi. Öte yandan Emre'nin yerine görev yapan Leo Dubois yine başarılı oyunu ile takdir topladı.
Emre Taşdemir, Trabzonspor karşısında kadroda kendisine yer bulamadı. Ümraniye maçında Geraldo karşısında çaresiz kalan ve performansı eleştiri alan futbolcunun oldukça üzgün olduğu belirtildi. Öte yandan Emre'nin yerine görev yapan Leo Dubois yine başarılı oyunu ile takdir topladı.