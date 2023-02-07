Derbi canavarı

Galatasaray'ın bu sezonki flaş transferlerinden Mauro İcardi, kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılı takımda harikalar yaratmaya devam ediyor. Bu sezon oynadığı tüm derbilerde gol katkısı veren Arjantinli yıldız, sarıkırmızılı takımın ezeli rakiplerini yenmesinde büyük rol oynadı. Beşiktaş maçında yıldızlaşan İcardi, siyah-beyazlı ekibin ağlarını 2 kez sarstı. Fenerbahçe deplasmanında son 15 dakika oyuna dahil olan yıldız futbolcu, 1 gol 1 asiste imza attı. Son olarak Trabzonspor karşılaşmasında sahneye çıkan yıldız oyuncu, 1 gol 1 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getirdi.

8 MAÇTA 8 GOL ATTI

Trabzon karşısında sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan Mauro İcardi, Süper Lig'de forma giydiği son 8 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırmayı başardı. Süper Lig'de toplamda ise 12 maçta görev alan Arjantinli, gol sayısını 9'a çıkardı.