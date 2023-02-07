Coutinho Galatasaray'a!

Galatasaray'ın Philippe Coutinho'yu kiralamak için uğraştığı bildirildi. Özellikle geçen gün menajeri Kia Joorbachian'ın yaptığı 'Ayrılık' açıklamasından sonra Brezilyalı oyuncu için Aston Villa ile temas kurulduğu öğrenildi. Satın alma opisyonu barındıran bir kiralama teklifi yapılırken İngiliz ekibinden henüz bir yanıt gelmediği ifade edildi. Haftalardır 11 başlamayan ve bu sezon gol de da asist katkısı vermeyen Coutinho için Brezilya'dan Corinthians adı da geçiyor.
Galatasaray'ınPhilippe Coutinho'yu kiralamak için uğraştığı bildirildi. Özellikle geçen gün menajeri Kia Joorbachian'ın yaptığı 'Ayrılık' açıklamasından sonra Brezilyalı oyuncu için Aston Villa ile temas kurulduğu öğrenildi. Satın alma opisyonu barındıran bir kiralama teklifi yapılırken İngiliz ekibinden henüz bir yanıt gelmediği ifade edildi. Haftalardır 11 başlamayan ve bu sezon gol de da asist katkısı vermeyen Coutinho için Brezilya'dan Corinthians adı da geçiyor.