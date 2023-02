Saha içinde iyi odaklanan iyi savaşan galip gelmek için limitlerini zorlayan sarı kırmızılılar hak ettikleri 3 puanı alarak yollarına devam ediyorlar. Galatasaray iyi oynar kötü oynar, iyi günündedir kötü günündedir bazen saha içinde bazı takımlara zorlanır ama ben sahada her zaman ve her şartta planı olan bir takım görüyorum. Hemen hemen her maçta... Güçlü, dirençli, enerjisi yüksek ve kolay çözülmeyen bi' takım.