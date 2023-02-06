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Santrayla şok!

Muslera, baskıdaki Torreira'ya pas attı. Uruguaylı'nın geri pası kısa düştü. Abdülkadir topu kaptı, Gomez'i gördü. Gomez de 12.83'te golünü yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Santrayla şok!

Galatasaray derbiye kalesinde gördüğü şok bir golle başladı. Santranın ardından kendi arasında paslaşan Galatasaray'da top kaleci Muslera'ya kadar geldi. Muslera, hatalı bir tercih yapıp kale önünde baskı altındaki Torreira'ya pas attı. Uruguaylı, Muslera'dan aldığı topu yeniden vatandaşına göndermek istedi. Kısa düşen pasta araya giren Abdülkadir, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bordomavili orta saha, pasını daha uygun durumdaki Gomez'e çıkardı. Uruguaylı santrfor da boş ağları sarsıp, sarı-kırmızılı tribünleri şoke etti. Trabzonspor'un attığı erken golün, ağları bulması toplam 12 saniye 83 salise sürdü.

GOMEZ'DEN TARİHİ GOL

Gomez, derbide 12.83'te attığı golle Trabzon'un lig tarihinde Galatasaray filelerine en erken gönderdiği golü kaydetti. Ayrıca Süper lig tarihinde atılan en erken 3. golü kaydetti. En erken goller; 2021'de Muhammet Demir (G.Antep FK 10. saniye) ve 2009'da Roberts'tan (Denizli 12. saniye) gelmişti.

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