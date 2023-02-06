Sakin kalıp kazandık

Mertens, maç sonu yaptığı açıklamada derbiyi sakin kalarak kazandıklarını söyledi. Belçikalı futbolcu "Sakin olmak önemliydi. 1-0'dan sonra aceleci olabilirdik. Sakin kaldık ve ikinci yarı maçı kazandık" dedi. Tecrübeli futbolcu ayrıca "1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.
Mertens, maç sonu yaptığı açıklamada derbiyi sakin kalarak kazandıklarını söyledi. Belçikalı futbolcu "Sakin olmak önemliydi. 1-0'dan sonra aceleci olabilirdik. Sakin kaldık ve ikinci yarı maçı kazandık" dedi. Tecrübeli futbolcu ayrıca "1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.