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Sakin kalıp kazandık

Mertens, maç sonu yaptığı açıklamada derbiyi sakin kalarak kazandıklarını söyledi. Belçikalı futbolcu "Sakin olmak önemliydi. 1-0'dan sonra aceleci olabilirdik. Sakin kaldık ve ikinci yarı maçı kazandık" dedi. Tecrübeli futbolcu ayrıca "1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Sakin kalıp kazandık
Mertens, maç sonu yaptığı açıklamada derbiyi sakin kalarak kazandıklarını söyledi. Belçikalı futbolcu "Sakin olmak önemliydi. 1-0'dan sonra aceleci olabilirdik. Sakin kaldık ve ikinci yarı maçı kazandık" dedi. Tecrübeli futbolcu ayrıca "1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.
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