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Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Trabzonspor maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 08:57
Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - MÜKEMMEL GERİ DÖRTLÜ

Futbol kalitesi vasatı aşmayan, sadece mücadelesi olan bir maç izledik.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Daha 12. saniyede Muslera ve Torreira'nın büyük hatasıyla G.Saray adeta maça mağlup başladı.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Ardından hemen oyunu karşı alana yıkarak iç sahadaki alışılmış baskılı oyunlarına döndüler.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Burada önemli olan, skora erken denge getirmekti.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Eğer Trabzon oyunu uzun süre tutabilirse G.Saray için riskler artacaktı.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Ama G.Saray 20. dakikaya gelmeden beraberliği buldu.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Sonrasında da oyunun kontrolünü ele geçirdi.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

İkinci yarıda Trezeguet'nin hediye ettiği penaltıyla G.Saray skor avantajını ele geçirdi.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Son 15 dakikada bütün riskleri alan rakibi karşısında işi garantiye alacak çok sayıda pozisyon bulup, değerlendiremediler.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Savunmada da aslında iyi kapandılar.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Sadece uzatmanın son 5 dakikasında iki büyük tehlike atlattılar.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Bilhassa Hugo çok müsait vuruşu değerlendiremedi.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

G.Saray'da galibiyeti getiren en önemli faktör, geri dörtlünün mükemmele yakın oynamasıydı.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Kerem de kopuk kopuk oynamasına rağmen bölüm bölüm yaptığı çok etkili dikey varyasyonlarla Trabzon defansını bayağı hırpaladı.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Bu maça kadar çok büyük bir seri yakalayan G.Saray, dün akşam hem de erken golle gelen şok skor dezavantajına rağmen 90 dakikayı üç puanla kapattı.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Sarı-kırmızılılar, bazı kazandığı maçlarda çok iyi oynamasa da gerçekten çok başarılı bir tablo ortaya koyuyor.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Hep söylüyorum; üçlü orta sahada Bakasetas ve Abdülkadir ile oynadığınız zaman rakiplerinize pozisyon vermemeniz veya az pozisyon vermeniz mümkün değil.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Abdullah Avcı, üstelik dün gece de Siopis'i oyundan çıkardı, ondan sonra maç farka gidebilirdi.

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