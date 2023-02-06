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Okan Buruk: Domine ettik ve kazandık!

Buruk: Çok fazla pozisyon bulduk. Şut sayımız yüksek. Maçı domine eden taraf bizdik. Puan farkını açmalıyız

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Okan Buruk: Domine ettik ve kazandık!
Galatasaray'ın başında Süper Lig'de art arda 12. maçını kazanan Okan Buruk tarih yazmaya devam ediyor. Kupa maçlarıyla birlikte üst üste 15 karşılaşma kazanan genç çalıştırıcı maç sonu mutluydu.

Buruk şöyle konuştu: Çok fazla pozisyonumuz var. Şut ve rakip ceza sahasında buluşma sayımız yüksek. Daha fazla atabilirdik. Üçüncü golü atıp, maçı erken bitirebilirdik. Son dakika baskı yedik. Rakibin vuruşları etkili olsa, 2-2 de bitebilirdi. Maçı domine eden ve hak eden taraftık. Puan farkını açarak devam etmek istiyoruz. Kazanmak güzel. Bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için hep birlikte çok çalışıyoruz. Bu stat 100 bin kişilik olsa, 100 bin kişi doldururduk. Muslera'nın durumu yarın (bugün) belli olacak. İnşallah önemlli bir şeyi yoktur.

DERBİ PROFESÖRÜ OKAN BURUK

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk bir derbi maçtan daha alnının akıyla ayrıldı. Genç çalıştırıcı yönetiminde Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1, Fenerbahçe'yi 3-0, Başakşehir'i 7-0 yenmişti. Dün de Trabzonspor'u 2-1'lik skorla devirdiler. Sezonun ilk devresinde Trabzon'da oynanan karşılaşma ise 0-0 tamamlanmıştı.

DİREK ŞANSSIZLIĞI

Cimbom'u bu sene rakipleri değil ama direkler durduruyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılıların bu sezon 16. defa topu direkten geri geldi. İkinci devrede müsait pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top Uğurcan Çakır'ı geçti ancak üst direkten geri geldi. Kerem büyük üzüntü yaşadı.

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