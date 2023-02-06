Okan Buruk: Domine ettik ve kazandık!

Buruk şöyle konuştu: Çok fazla pozisyonumuz var. Şut ve rakip ceza sahasında buluşma sayımız yüksek. Daha fazla atabilirdik. Üçüncü golü atıp, maçı erken bitirebilirdik. Son dakika baskı yedik. Rakibin vuruşları etkili olsa, 2-2 de bitebilirdi. Maçı domine eden ve hak eden taraftık. Puan farkını açarak devam etmek istiyoruz. Kazanmak güzel. Bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için hep birlikte çok çalışıyoruz. Bu stat 100 bin kişilik olsa, 100 bin kişi doldururduk. Muslera'nın durumu yarın (bugün) belli olacak. İnşallah önemlli bir şeyi yoktur.
DERBİ PROFESÖRÜ OKAN BURUK
Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk bir derbi maçtan daha alnının akıyla ayrıldı. Genç çalıştırıcı yönetiminde Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1, Fenerbahçe'yi 3-0, Başakşehir'i 7-0 yenmişti. Dün de Trabzonspor'u 2-1'lik skorla devirdiler. Sezonun ilk devresinde Trabzon'da oynanan karşılaşma ise 0-0 tamamlanmıştı.
DİREK ŞANSSIZLIĞI
Cimbom'u bu sene rakipleri değil ama direkler durduruyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılıların bu sezon 16. defa topu direkten geri geldi. İkinci devrede müsait pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top Uğurcan Çakır'ı geçti ancak üst direkten geri geldi. Kerem büyük üzüntü yaşadı.