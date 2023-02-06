Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk oldu.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk oldu.
Nef Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.
Oynanan müsabakayı TRT Spor'da yorumlayan eski futbolcu Necati Ateş, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera hakkında dikkat çekici sözler kullandı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mertens'i öven Necati Ateş, şunları dile getirdi:
Galatasaray rekoru geliştirmeye devam ediyor.
Galatasaray tempoyu arttıran, arayan, oyununu geliştirmeye çalışan bir takım.
Mertens'in liderliğinde bambaşka bir Galatasaray izliyoruz.
Devre arasında yapılan değişiklik meyvesini hemen verdi. İkinci o kadar çok pozisyon kaçtı ki...
2-2 bitse kimseye bir şey anlatamayız. Ne Okan hoca anlatabilir ne de bir başkası.
Trabzonsporlular bile 'şanslıydık' der.
Kerem her topun içindeydi ama yanlış tercihler yaptı.
En doğru tercihinde de top direkten döndü.
Bakasetas'sız Trabzonspor nasıl kazanacak? Ne kadar kötü oynasa da bir şut atar çözer işi.
Galatasaray taraftarları bu maçı kaybetseydik de Muslera'yı kaybetmeseydik demişlerdir.
Bugün isteyen, arzulayan, çabalayan takım kazandı.
Çok iyi mücadele etti ve çok fazla pozisyona girdi.
Galatasaray iç sahada bir farkla kazanma alışkanlığına devam ediyor.