Haberler Galatasaray Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 yendi. Sarı-kırmızılı takımın eski golcüsü Necati Ateş de mücadeleyi değerlendirirken Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 09:42
Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mertens'i öven Necati Ateş, şunları dile getirdi:

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Galatasaray rekoru geliştirmeye devam ediyor.

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Galatasaray tempoyu arttıran, arayan, oyununu geliştirmeye çalışan bir takım.

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Mertens'in liderliğinde bambaşka bir Galatasaray izliyoruz.

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Devre arasında yapılan değişiklik meyvesini hemen verdi. İkinci o kadar çok pozisyon kaçtı ki...

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

2-2 bitse kimseye bir şey anlatamayız. Ne Okan hoca anlatabilir ne de bir başkası.

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Trabzonsporlular bile 'şanslıydık' der.

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Kerem her topun içindeydi ama yanlış tercihler yaptı.

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

En doğru tercihinde de top direkten döndü.

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Bakasetas'sız Trabzonspor nasıl kazanacak? Ne kadar kötü oynasa da bir şut atar çözer işi.

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Galatasaray taraftarları bu maçı kaybetseydik de Muslera'yı kaybetmeseydik demişlerdir.

Necati Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."

Bugün isteyen, arzulayan, çabalayan takım kazandı.

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