Nef Stadı yine tıklım tıklımdı. 50 bin taraftar maçın 12. saniyesinde takımları gol yemesine rağmen desteğini bir an olsun eksiltmedi. Her hücumda takımda saldıran, her karşı atakta ıslıkla rakibin dengesini bozmaya çalışan taraftarlar 90 dakika sonunda büyük sevinç yaşadılar. Sarı-kırmızılı futbolcularla beraber bir kez daha "Şereftir seni sevmek" tezahüratını söylediler.