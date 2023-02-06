Mertenstar

Galatasaray tabiri caizse 1-0 geride başladığı Trabzonspor derbisini geriden gelip kazanırken başroldeki isimlerden biri Dries Mertens oldu... 35 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 18. dakikada attığı golle durumu 1-1 yaptı. İcardi'nin, üç rakibi arasından gönderdiği pasta topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde nefis bir şutla ağlara yolladı. Mertens böylece bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetmiş oldu. Tecrübeli krampon ayrıca son 9 haftada 4 gol, 2 asist üreterek sarı kırmızılı takıma 6 gollük katkı sağladı. Öte yandan Mertens ilk gol klasiğini de devam ettirdi... Mertens'in attığı 5 golün 4'ü Galatasaray'ın ilk golü olma özelliğini taşıyor. belçikalı, takımının Sivasspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarındaki ilk sayısını kaydetti. Öte yandan Mertens attığı gol dışında performansıyla da tam not almayı başardı. Sahada basmadık yer bırakmayan golcü oyuncu, gerektiğinde savunmaya da gelerek arkadaşlarına yardımcı oldu. Maç sonunda da taraftarların alkışlı kutlamasına yine alkışla karşılık verdi.