Haberler Galatasaray İlk golü yiyince Aslan kesiliyor!

İlk golü yiyince Aslan kesiliyor!

Lider Galatasaray, bu sezon ilginç istatistiklere imza atıyor. Derbide henüz 12. saniye 83. salisede kalesinde golü gören sarı-kırmızılılar, buna rağmen geri dönüş yaparak Trabzonspor'u 2-1 mağlup edip liderliğini perçinledi. Cimbom, bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından en fazla galibiyet (5) ve puan (15) çıkaran takım olmayı başardı. İlk golü yediği 5 maçı da galip bitirmeyi başaran Galatasaray, hanesine 15 puan yazdırdı. Trabzonspor ise deplasmanda açılışını yaptığı 6 maçın ikisini kazanabildi ve 10 puan kaybetti (2 beraberlik, 2 yenilgi).

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
İlk golü yiyince Aslan kesiliyor!

Lider Galatasaray, bu sezon ilginç istatistiklere imza atıyor. Derbide henüz 12. saniye 83. salisede kalesinde golü gören sarı-kırmızılılar, buna rağmen geri dönüş yaparak Trabzonspor'u 2-1 mağlup edip liderliğini perçinledi. Cimbom, bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından en fazla galibiyet (5) ve puan (15) çıkaran takım olmayı başardı. İlk golü yediği 5 maçı da galip bitirmeyi başaran Galatasaray, hanesine 15 puan yazdırdı. Trabzonspor ise deplasmanda açılışını yaptığı 6 maçın ikisini kazanabildi ve 10 puan kaybetti (2 beraberlik, 2 yenilgi).

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