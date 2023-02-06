Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren goller Dries Mertens ve Mauro Icardi'den (p) geldi.
Bu sonuçla puanını 54'e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki 6. yenilgisini alan Trabzonspor ise 38 puanda kaldı.
Trabzonspor galibiyetiyle ligde üst üste 12. galibiyetini alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
İlk olarak savunma hattını güçlendiren sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamıştı.
Orta saha bölgesne de takviye yapmak isteyen Aslan, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo için geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılıların, İtalyan yıldızla her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Zaniolo ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Cimbom'un Roma'da kadroda düşünülmeyen 23 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon Euro + bonuslar karşlığında kadrosuna katacağı duyuruldu.
Galatasaray'dan yıllık 4 milyon Euro kazanacağı öne sürülen Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesine serbest kalma bedeli de eklenecek.
Zaniolo'nun serbest kalma bedelinin 30 milyon Euro olacağı öğrenildi.
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo transferi için heyecanlı bekleyiş sürerken, sarı-kırmızılılar transferde hız kesmiyor.
NABY KEITA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
Yönetim, Liverpool forması giyen Gineli yıldız Naby Keita'nın transferi için harekete geçti.
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray, Liverpool forması giyen Naby Keita için girişimlerde bulunuyor.
Keita transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Naby Keita, bu sezon Liverpool formasıyla 11 maçta süre aldı.
27 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.