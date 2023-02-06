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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Roma forması giyen Nicolo Zaniolo transferi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcuyla birlikte bir yıldız ismi daha renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 10:26
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Cimbom'a galibiyeti getiren goller Dries Mertens ve Mauro Icardi'den (p) geldi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Bu sonuçla puanını 54'e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Bu sezonki 6. yenilgisini alan Trabzonspor ise 38 puanda kaldı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Trabzonspor galibiyetiyle ligde üst üste 12. galibiyetini alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

İlk olarak savunma hattını güçlendiren sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamıştı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Orta saha bölgesne de takviye yapmak isteyen Aslan, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Galatasaray, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo için geri sayıma geçti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Sarı-kırmızılıların, İtalyan yıldızla her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Zaniolo ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Cimbom'un Roma'da kadroda düşünülmeyen 23 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon Euro + bonuslar karşlığında kadrosuna katacağı duyuruldu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Galatasaray'dan yıllık 4 milyon Euro kazanacağı öne sürülen Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesine serbest kalma bedeli de eklenecek.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Zaniolo'nun serbest kalma bedelinin 30 milyon Euro olacağı öğrenildi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo transferi için heyecanlı bekleyiş sürerken, sarı-kırmızılılar transferde hız kesmiyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

NABY KEITA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Yönetim, Liverpool forması giyen Gineli yıldız Naby Keita'nın transferi için harekete geçti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray, Liverpool forması giyen Naby Keita için girişimlerde bulunuyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha

Keita transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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