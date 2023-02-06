Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Kahramanmaraş depremi açıklaması! "Elimizden geleni yapacağız"

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve çevre illerde de büyük hasara neden olan deprem sonrası spor camiası da kenetlenmiş durumda. Yaşanan felaketler sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten de açıklamalar geldi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI:

Bütün Türk Milleti'ne geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir şeyi göstermesin. Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ekibimiz hemen bölgeye intikal edecek. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.