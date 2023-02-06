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Felipe Melo'dan deprem mesajı! "Geçmiş olsun ikinci vatanım"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremin ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türkçe geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 18:05
Felipe Melo'dan deprem mesajı! "Geçmiş olsun ikinci vatanım"
Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından, Türkçe olarak geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, sosyal medya hesabından Türkçe konuştuğu bir geçmiş olsun videosu yayımladı. Brezilyalı futbolcu videoda, "Geçmiş olsun ikinci vatanım. Kalbim, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.
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