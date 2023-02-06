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Erman Toroğlu'dan Halil Umut Meler'e büyük övgü: Ondan başka yok!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırladı ve 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi. Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın hakemi Halil Umut Meler'i köşesinde değerlendirdi. İşte o sözler... | Galatasaray Trabzonspor haberleri (GS TS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Erman Toroğlu'dan Halil Umut Meler'e büyük övgü: Ondan başka yok!

İki takım için de çok önemli bir maçtı. Eğer Trabzonspor kaybederse neredeyse şampiyonluk işi bitecek gibi. 3 puanlık sistemde her şey olur diyoruz ama bir yerde mantıklı baktığında biraz zor görünüyor. Trabzonspor 70 dakika doğru dürüst futbol oynamadı. Muslera'nın yaptığı inanılmaz hatadan 'dakika bir gol bir' yediler. Galatasaray takımı bu şok golle kendine gelemediği gibi seyircisi bile ancak 10'uncu dakikadan sonra şoktan kurtuldu. Sonra Galatasaray oyunda hakimiyeti ele geçirdi. Trabzonspor buralarda hiç tepki vermedi. Ne zamana kadar, Muslera sakatlanıp çıkana kadar. Abdullah Avcı takımı sahaya sürerken de doğru 11 yapmamış, oyuncu değişikliğinde de yapmadı. Mesela Trezeguet, penaltı yaptırmasını bırak oyunda hiçbir varlığı yok. Hani zannedersin ki Abdullah Avcı'nın kardeşi kıyak yapıyor. Galatasaray üçüncü golü bulamayınca bu sefer Trabzonspor iştahlandı, Galatasaray gerildi. Trabzonspor baskı yapmaya başladı ama bu baskı da neticeyi değiştirmeyi yetmedi. Çünkü Trabzonspor çok kontrolsüz hücumlar yaptılar. Bordo-mavililer bu yıl yaptığı transferlerle, oynadığı futbolla mutlu etmiyor. Galatasaraylı bazı oyuncular 2-1'i korumak için inanılmaz mücadele ettiler, bunların da başında Kerem geldi. Son yarım saat yaptığı mücadele müthişti. İcardi, takımı idare ediyor ama hücumda istediği topları alamıyor. Dün de alamadı. Muslera'ya bir parantez açmak istiyorum. Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük payı oldu. Dün bir hata yaptı ama arkadaşları onun hatasını kurtardılar. Bakalım sakatlığı ne derecede? Hangi takımdan olursanız olun Muslera gibi sporcuları bakın kaleci-futbolcu demiyorum, sporcuları insan sahada görmek istiyor. Halil Umut Meler iyi maç yönetti her zamanki gibi. Zaten şu anda ondan başka yok. Soruyorum o zaman; Halil Umut Meler sakatlanırsa bu maçları kim idare edecek. Maç bittikten sonra Abdullah Avcı'nın duruşundan şunu çok net gördüm. Trabzonspor bu sene lige havlu attı.

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