Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini Mertens ve Icardi'nin (p) golleriyle 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Galatasaray - Trabzonspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 09:20
Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Galatasaray - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK - MUTLU AMA BURUK

Son üç deplasmanında kalesinde 13 gol görüp, 3 mağlubiyet alan Trabzonspor'un dibe vurmuş öz güveninin geri gelmesi için 12 saniye yetti…

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Muslera, geçmişte de yanlış pas tercihlerini yapmıştı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Baskı altındaki Torreira'ya oynayınca kısa kalan pası Trabzonspor affetmedi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

İyi zemin ama buz gibi soğuk hava ve kar yağışı altında ligin son şampiyonuna 1-0 geride başlıyorsanız işiniz Ümraniye maçından zordur.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Galatasaray'da 8+3'ün torpillisi Barış Alper Yılmaz'ın problemi çalışarak geçecek gibi değil.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Ne top tekniği ne de oyun zekası, onu bir kanat oyuncusu yapmaya yetmiyor.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Diğer kanatta da Kerem iç kulvara kaçınca Okan Buruk'un takımı Dubois'le yeterince yüklenemedi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Beraberlik golü yine Icardi'nin zekası, çabuk ayaklarından gelen asist ve Mertens'in vuruşu ile geldi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un ilk yarıda uzun oynadığı topların geri dönüşünün kalesinde tehlike yaratacağını bile bile bu oyunu sürdürmesi Galatasaray'a fazla zorluk çıkarmadı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

46'da Buruk'tan beklenen değişiklikler geldi, meyvesini de Yunus'un kazandırdığı penaltı ile çabuk aldılar.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

2-1 öne geçince Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki oyun planına geçti.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Önde baskıyı kaldırıp, geçiş hücumlarıyla Trabzonspor kalesini zorladıklarında Uğurcan kalesinde devleşti.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Tüm eksikleri ve kadro kapasitesiyle Trabzonspor'un yapabildiği bu.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bakasetas ve Uğurcan'la direndiler,

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kahveci'den flaş derbi yorumu "F.Bahçe'de baskı oluştu"
Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."
Deprem için Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler hangileri?
Mona Lisa sorusu gündem oldu? İşte doğru yanıt...
Kütahya TOKİ kura çekilişi canlı izle
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kahveci'den flaş derbi yorumu "F.Bahçe'de baskı oluştu" Kahveci'den flaş derbi yorumu "F.Bahçe'de baskı oluştu" 09:42
Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..." Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..." 09:42
Cedi'den Pacers'a 9 sayı Cedi'den Pacers'a 9 sayı 09:31
Icardi için flaş yorum! "Yine maçı aldı" Icardi için flaş yorum! "Yine maçı aldı" 09:20
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 09:16
Konyaspor kafilesi İstanbul'a geldi Konyaspor kafilesi İstanbul'a geldi 09:09
Daha Eski
"Galibiyeti getiren en önemli faktör..." "Galibiyeti getiren en önemli faktör..." 08:57
Spor camiasından başsağlığı mesajları! Spor camiasından başsağlığı mesajları! 08:55
Yıldız isme büyük övgü! "Onun gibisini bulmak..." Yıldız isme büyük övgü! "Onun gibisini bulmak..." 08:40
G.Saray'dan Muslera açıklaması! G.Saray'dan Muslera açıklaması! 01:18
Barcelona Sevilla engelini geçti! Barcelona Sevilla engelini geçti! 01:17
Nice Marsilya deplasmanında kazandı! Nice Marsilya deplasmanında kazandı! 01:17