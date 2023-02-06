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Aslan’da Muslera endişesi

Efsane kaleci sakatlandı. Sedyeyle çıktı. Durumu bugünkü MR ile netleşecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Aslan’da Muslera endişesi
Cimbom'un uzun süren galibiyet serisi ve liderliğinde büyük pay sahibi olan Fernando Muslera üzdü... Uruguaylı eldiven, Anastasios Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kurtardı. Ortada kalan topa rakibiyle birlikte müdahale etti. Bu pozisyonda aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. 36 yaşındaki kaptan sahayı sedyeyle terk etti. 85. dakikada yerine Okan Kocuk oyuna dahil oldu. Galatasaraylıların gözü bugüne çevrildi. Fernando Muslera'nın durumu bugünkü MR ile netleşecek. Sakatlığının durumuna göre Cimbom kaleci transferini de gündemine alabilir.
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