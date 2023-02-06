Ahmet Çakar'dan Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası penaltı yorumu! "Tartışmasız..."

Galatasaray, art arda galibiyetlerle hem Türkiye rekorunu kırdı hem de çok önemli bir virajı geçti. Sadece bunlar mı? Hayır… Geriden gelen rakiplerini de her hafta psikolojik olarak aşağı indiriyor. Galatasaray dün maça 1-0 mağlup başladı. Daha 12. saniye Torreira'nın kısa düşen pası, bunu yakalayan Abdülkadir ve golü yapan Gomez. Fakat bu gol Galatasaray'ı bozmadı. Aslında Trabzonspor'un maç boyunca yaptığı en olumlu hareket de bu gol oldu. Daha sonra müthiş bir baskı, her ne kadar Galatasaray fazla pozisyon yaratmasa da kritik bir dakikada İcardi'nin pasını çok iyi değerlendiren, iyi bir vuruşla ağlara gönderen Mertens beraberliği getirdi. İkinci yarıya bu sefer neredeyse Galatasaray golle başladı diyebiliriz. Trabzonsporlu Trezeguet'nin yaptığı acemice penaltı sonrası İcardi, takımının galibiyet golünü attı. Bu dakikadan sonra Trabzonspor'dan bir reaksiyon, bir silkinme bekliyorduk ama pozisyon üstüne pozisyon bulan Galatasaray oldu. Son yarım saat Uğurcan olmasa, ya da Boey, İcardi olsun diğer bazı oyuncular olsun son vuruşları iyi yapsalar çok daha büyük bir fark çıkabilirdi. Galatasaray, özellikle alan daraltma ve takım savunmasında çok başarılı oldu. Trabzonspor'a neredeyse attıkları gol dışında pozisyon vermediler. Trabzonspor ise şaşırtmaya devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu onlar ama 3 gün önceki Ümraniye'nin bile gösterdiği hücum aksiyonunu gösteremediler. Hakem Halil Umut Meler, kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir maç yönetti. Neredeyse verdiği tüm kararlar doğru. Maçın en kritik ki bana göre hiçbir kritik yanı olmayan karar penaltı. Tartışmasız doğru, tek hamleli Trezeguet, acemice Yunus'un ayağına basıp penaltıyı yaptırdı.