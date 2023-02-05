Mauro Icardi, Galatasaray - Trabzonspor derbisindeki golüyle tarihe geçti!

Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint Germain'den kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi, sarı kırmızılı ekibin Trabzonspor'u sahasında ağırladığı 23. hafta maçının 53. dakikasında penaltıdan attığı golle rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın ilk golünde de asist yapan Icardi, attığı bu gol sonrası adını sarı kırmızılı kulübün tarihine yazdırdı. Arjantinli golcü, Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı forma giydiği ilk maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

29 yaşındaki Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı son 10 Süper Lig maçında 8 gol, 6 asist ile 14 gole katkı yaptı.