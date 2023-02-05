Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

EVİNDE SON 6 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 maça çıktı ve sadece 2 kez puan kaybetti. Söz konusu mücadelelerde 8 galibiyet elde ederken 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan topladı. Ligde evinde son olarak Ümraniyespor ile karşılaştı ve rakibini 3-2 yendi ve Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda oynadığı son 6 maçtan da galip ayrıldı.