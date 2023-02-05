Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.
Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzon ise hanesine 38 puan yazdırırken iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç golsüz sonuçlanmıştı.