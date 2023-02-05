Haberler Galatasaray Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Lider Galatasaray, ikinci yarının ilk derbi maçına çıkıyor. Galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen ve puan farkını daha da açmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, kazanırsa lig tarihindeki 12 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Kupayla birlikte elde ettiği galibiyet rekorunu ise 15'e çıkartacak. Trabzonspor'da derbilerde bileği bükülmeyen Abdullah Avcı İstanbul'dan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.İşte zorlu mücadele öncesi 2 takımın 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 06:50
Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzon ise hanesine 38 puan yazdırırken iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç golsüz sonuçlanmıştı.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

İKİ SEZONDA ALDI
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde üst üste 12. galibiyetini Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Sarı- kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987- 1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak olacak. Buruk tek sezonda en çok kazanan Galatasaray hocası unvanının sahibi olmuştu. Öte yandan Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte üst üste 14 galibiyeti olan sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanması halinde bu rekorunu 15'e çıkartacak.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Son 14 resmi maçında hücumda ve savunmada oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Bu süreçte 38 kez gol atma başarısı gösteren sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

KAR KORKUSU!
İstanbul'da bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre; Trabzonspor maçının oynanacağı saatte sıcaklık -1, hissedilen sıcaklık ise -5 derece olacak.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Bu yüzden Nef Stadı'nda olağanüstü hal ilan edildi. Yönetimin, statta tüm önlemlerin alınmasını ve saha zemininin tam olarak hazır olması için talimat verdiği öğrenildi.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

EVİNDE SON 6 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 maça çıktı ve sadece 2 kez puan kaybetti. Söz konusu mücadelelerde 8 galibiyet elde ederken 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan topladı. Ligde evinde son olarak Ümraniyespor ile karşılaştı ve rakibini 3-2 yendi ve Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda oynadığı son 6 maçtan da galip ayrıldı.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

3 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda Gaziantep FK deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

BUGÜN 135. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 135. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, 49 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 134 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

LİGDE 100. KARŞILAŞMA
Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 100. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 99 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

NEF STADI YİNE KAPALI
Soğuk havaya rağmen Trabzon maçı için satışa çıkan 8 bin bilet kısa sürede tükendi. Nef Stadı, bugün de kapalı gişe olacak. Sezonun ilk yarısında Galatasaraylar deplasman tribününde yer almıştı. Aslantepe'deki maçta da yaklaşık 2 bin 600 Trabzonlu tribündeki yerini alacak.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

BASKILI BAŞLAYACAK
Galatasaray, Trabzonspor maçı için sıkı hazırlık yaptı. Sarı-kırmızılılar taraftarının desteğiyle maça yine baskılı başlayacak.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Teknik direktör Okan Buruk ilk 30 dakikanın çok önemli olduğunu ifade ederken Galatasaray bu dönemde bir gol bularak rahatlamaya çalışacak.

Seyrantepe'de derbi heyecanı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Maxi Gomez

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