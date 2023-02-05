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Kaan Ayhan: Bilerek Galatasaray'ı seçtim

Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, Trabzonspor derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 18:28
Kaan Ayhan: Bilerek Galatasaray'ı seçtim

Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, Trabzonspor ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Derbi öncesi yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan Kaan Ayhan şunları söyledi:

"Bir hafta oldu ama Galatasaray'da olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Kulüp hakkındaki düşüncelerimi biliyorsunuz. Takım arkadaşlarımı gördüğümde, büyük başarılara imza atacağımızı düşündüm ve tercihimi Galatasaray'dan yana yaptım. Çok mutluyum.

11 maçtır mükemmel bir Galatasaray var. Adaptasyon süreci gerekiyor ama bilerek Galatasaray'ı seçtim. Takımın atmosferi inanılmaz. Kendimi çok iyi hissediyorum."

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