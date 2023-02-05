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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor maçının ardından Fernando Muslera açıklaması!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadeleye ise sarı kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera'nın geçirdiği sakatlık damga vurdu. Teknik direktör Okan Buruk, kalecinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 21:48 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 22:22
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor maçının ardından Fernando Muslera açıklaması!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray derbide Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlu etti. Teknik direktör Okan Buruk alınan galibiyet ve sakatlanan oyuncusu Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

"Takımımızın reaksiyon vermesi ve inançlı olmasını gösterir, sonradan gelip kazanmak. Oyuna da çok erken gol yemenin telaşıyla başladık. Ayağımızdaki topları verdik sürekli, hava şartları da etkiledi.

Devre arasında da söyledim ''ayağımızda tutarsak topu, pozisyona gireriz'' diye. Bunu uyguladık. Yunus Akgün oyuna dahil oldu ve etkili oyun sergiledi. Barış Alper iyi niyetli oyun sergiledi, ilk yarıda takım olarak kötüydük.

Çok fazla pozisyona girdik, rakip ceza sahasına girdik. Maçı erken bitirebilirdik. Farklı da bitebilirdi. Trabzonspor'un çift forvetle oynaması ve hava toplarını alması maçı dengeledi.

Stadımız 100 bin kişi olsa 100 bin kişi gelirdi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, bu havada burada oldukları için.

Biz çok geniş bir ekibimiz, Florya'da kalabalık bir ekip var. Bu rekor sadece benim değil, Galatasaray camiasının bir başarısı. Çok fazla emek veriyor herkes. İnşallah çok daha galibiyet alırız. Şampiyon olmak için kazanmamızın gerektiğini biliyoruz."

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