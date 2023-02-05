Galatasaray Trabzonspor maçının ardından Okan Kocuk'tan galibiyet sözleri: Muslera'ya armağan ediyorum!

Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla aldıkları galibiyet için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Okan Kocuk, maçta sakatlanan takım arkadaşı Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kimse sakatlık olsun istemez. Burada önemli olan Galatasaray. Ben ondan bayrağı devraldım ve görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Durumu ne olacak bilmiyorum. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Muslera, Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Bugün sahadan galibiyetle ayrıldık. Bunun için çok mutluyum. Bu galibiyeti Muslera'ya armağan ediyorum." diye konuştu.

Başarılarında en büyük etkenin takımdaki aile ortamı olduğunu aktaran Okan Kocuk, "Herkes birbirini çok seviyor, saygı duyuyor. Galibiyetler üst üste gelince birbirimize olan inancımız ve güvenimiz artarak devam ediyor. Hocamız tam bir aile ortamı oluşturdu. Başarıdaki en büyük etken aile ortamı. İnsanlar birbirini sevdikçe birbirleri için saha içinde her şeyi yapabilir." ifadelerini kullandı.

MUSLERA KOLTUK DEĞNEKLERİYLE STATTAN AYRILDI

Karşılaşmada sakatlık geçiren Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı.

Maçın 80. dakikasında sağ ayağından sakatlık geçiren Uruguaylı kalecinin durumu, yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.