Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Dursun Özbek: Birbirimizin düşmanı olamayız

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor'u kendi sahasında 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımın taraftarlarına soğuk havaya rağmen takımlarını destekledikleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Özbek, "Her iki takımın taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu soğuk havada Trabzonspor taraftarları 2 bin kişi gibi kalabalık bir grupla geldiler. Taraftarımız da her zaman olduğu gibi kar, kış, kıyamet demeden bizi desteklediler. Güzel ve örnek bir maç oldu. Seyirci, taraftar ve oyuncuların tavırlarıyla örnek olması gereken bir maç izledik. İki takıma da verdikleri uğraştan dolayı teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürü de oyuncularıma ve teknik ekibime gönderiyorum. İlk saniyelerde gol yememize rağmen geri dönmesini bildik ve 3 puanı hanemize yazdırdık. Şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüz bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.

"BİZ BİRBİRİMİZE DÜŞMAN OLAMAYIZ"

Son dönemde kulüplerin yaptığı açıklamalara da değinen Özbek, çözüm adresinin Kulüpler Birliği Vakfı olduğunu belirtti. Vakfın vakit kaybetmeden toplanması gerektiğinin altını çizen Dursun Özbek, "Futbolu oynayan, futbola gönül veren bütün izleyiciler şunu bilmeli ki, biz takımlar olarak birbirimizin yeşil sahada sadece rakibiyiz. Hiçbir zaman birbirimize düşmanlık beslememize gerek yok. Aynı vatanın çocuklarıyız, aynı hedefe Türk futbolunu kalkındırmak için giriyoruz. Konuşmalarımızı buna göre yapmamızda fayda var. Birbirimizin düşmanı olamayız. Son günlerde bazı gelişmeler var, biz de görüşlerimizi sitemizden açıkladık. Burada en önemli husus, konuyu iyi analiz etmek. Buna bağlı olarak da bir sorun varsa bunun nerede çözüleceğini iyi idrak etmek lazım. Son günlerdeki gelişmelere baktığınızda daha da tırmanabilecekmiş gibi gözüken sorunun çözüm adresi belli. Bu sorun, Türk futbolunun bir sorunu ise Kulüpler Birliği Vakfı var. Burada herkes söz sahibi. O zaman hiç vakit kaybetmeden bu vakıf toplanmalı ve herkesin görüşleri alınmalı. Herkes için adalet istiyorsak bunun adresi Kulüpler Birliği Vakfı. Bizim amacımız herkes için adalet. Bütün kulüp başkanı arkadaşlarıma sesleniyorum, en kısa zamanda vakfımızda toplanalım. Tekrar söylüyorum, biz birbirimize düşman olamayız. Trabzonspor çok değerli bir kulübümüz. Yönetimi geldi, beraber sohbet ettik. Gayet güzel, seyir zevki yüksek bir maç izledik. Daha sonra hepsini güzelce yolcu ettik. Taraftarlar da yavaş yavaş dağılıyorlar. Çok zor bir şey mi bu?" şeklinde konuştu.