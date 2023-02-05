Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk: Kolay bir maç olmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'u ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İki takım için de bu hafta 3. maç ve tek amaç kazanmak. Ümraniye maçında sürpriz bir karşılaşma oldu. Rakibimize çok fazla pozisyon verdik. Bugün orta saha ve hücum bölgesinde iyi oyunculara sahip takımla oynayacağız. Dış sahada iyi olmasa da iç sahada iyi olan bir rakip. Kolay bir maç olmayacak. Üst sıralara oynayan takımlarla oynadığımızda önemli işler yaptık. Amacımız puan farkını açmaya devam etmek ve taraftarları mutlu bir şekilde eve geri göndermek.