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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig lideri Galatasaray'ın transferi konusunda girişimlerde bulunduğu İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'dan sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 15:14
GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

Bu sezon ligde 13 maçta boy gösteren 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

İki takımda Zaniolo'yu kadrosuna katmak isterken; Roma, oyuncusunu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

Avrupa'da transfer dönemi devam ederken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, oyuncu için 30 milyon euro teklif etmiş, ancak Zaniolo, kümede kalma mücadelesi veren İngiliz ekibine gitmek istememişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

Öte yandan Roma, oyuncu için 30 milyon euro ve altındaki teklifleri kabul etmeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

Zaniolo'nun transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşme halinde olan İtalyan ekibi, oyuncuyu kesinlikle kiralık olarak göndermek istemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

ZANIOLO İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR

Öte yandan 23 yaşındaki on numara, İngiltere'den gelen teklifi reddetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

Oyuncu, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

Süper Lig'de İstanbul ekiplerinde forma giymeyi fırsat olarak gören Zaniolo, Roma'da kalmak istemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

TORREIRA'YI TAKİBE ALDI

Bu arada Zaniolo, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir hamle yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı takibe aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle! Torreira...

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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