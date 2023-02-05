GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk'a telefon! Bunları söyledi

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle zirvede yer alan Galatasaray'da gündem Trabzonspor maçı. Dev maç öncesi puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle zirvede yer alan Galatasaray'da gündem Trabzonspor maçı. Dev maç öncesi puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ile bir telefon görüşmesi yaptı.
REKOR GÜNÜ
Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray, bugün galip gelirse ligdeki en uzun galibiyet serisine ortak olacak.
Cimbom'un, 11'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı.
Aslan, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini elde edecek. Sarı-kırmızılılar böylece lig tarihinde 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale edecek. O dönemde takımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu.
Cimbom'un en skorer ismi Mauro Icardi bugün Trabzonspor karşısında gol atarsa, ilginç bir sonuca imza atmış olacak. Arjantinli futbolcu, bordo-mavili ekibin ağlarını havalandırması halinde aynı sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a gol atan ilk Galatasaray futbolcusu olacak.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile Bafetimbi Gomis, attığı 8'er golle takımını sırtlarken, Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Dries Mertens 4, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'nın 3'er, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'nın 2'şer, Yunus Akgün, Milot Rashica, Leo Dubois ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor.
Cimbom'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.
Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu, bugün Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
OKAN BURUK'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ
Ligde emin adımlarla yoluna devam eden, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da artırmak için mücadele veren Galatasaray, bugünkü zorlu maçtan kayıpsız ayrılmak için mücadele verecek.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçı öncesi bu kez tesislere gitmedi ama telefonla teknik direktör Okan Buruk'u arayarak başarılar diledi.
Zorlu karşılaşma öncesinde bir motivasyon konuşması gerçekleştiren Başkan Özbek, Buruk'a bazı hatırlatmalarda bulundu.
Başkan Özbek'in, yaşanan hakem tartışmalarından olumsuz etkilenmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi, "Başarınıza ve alın terinize leke sürmeye çalışıyorlar. Bunlara siz hiç takılmayın. Haftalarca uğradığımız haksızlıklarda ses çıkarmadılar. Şimdi bizi sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar. Bunları kaale almıyoruz. Siz de kaale almayın ve sahaya odaklanın" dediği öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un da, "Konsantrasyonumuz üst düzeyde. Bu maça da çok iyi hazırlandık. Biz işimize odaklanmış durumdayız. Rakiplerimiz her maç bizi zorlayacak elbette... Ama iyi bir kadromuz var ve bu bizi farklı kılıyor" dediği öğrenildi.