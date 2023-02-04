Zaniolo ısrarı

Mertens, Icardi, Oliveira ve Torreira gibi dünya yıldızlarına sahip olan G.Saray, Roma’da mutsuz olan Nicolo Zaniolo’yu gündemine almıştı. Kulübüyle sorun yaşayan ve İngiltere’ye transferi gerçekleşmeyen 23 yaşındaki İtalyan yıldız için ilk temaslar gerçekleşti. Piyasa değeri 30 milyon euro olan hücum oyuncusu için Roma cephesinden ‘’Satılık değil’’ cevabı geldi. 23 yaşındaki İtalyan yıldızın 4 aylık kiralanma durumu için mali şartlar araştırılıyor. 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo, kanatlarda ve on numara pozisyonunda görev yapıyor. Bu sezon 17 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Mertens, Icardi, Oliveira ve Torreira gibi dünya yıldızlarına sahip olan G.Saray, Roma'da mutsuz olan Nicolo Zaniolo'yu gündemine almıştı. Kulübüyle sorun yaşayan ve İngiltere'ye transferi gerçekleşmeyen 23 yaşındaki İtalyan yıldız için ilk temaslar gerçekleşti. Piyasa değeri 30 milyon euro olan hücum oyuncusu için Roma cephesinden ''Satılık değil'' cevabı geldi. 23 yaşındaki İtalyan yıldızın 4 aylık kiralanma durumu için mali şartlar araştırılıyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo, kanatlarda ve on numara pozisyonunda görev yapıyor. Bu sezon 17 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.