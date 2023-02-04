Yeni pitbull Torreira

Sezon başında Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira, gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazandı. Uruguaylı oyuncu, camia içerisinde taraftarın eski sevgilisi Felipe Melo'ya benzetildi. Hırslı futboluyla istatistikleri alt üst eden Torreira, birçok Avrupa devini de peşine taktı. 26 yaşındaki oyuncuyu Melo'ya benzeten taraftarlar 'Yeni Pitbull' yorumları yapmaya başladı.
Sezonbaşında Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira, gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazandı. Uruguaylı oyuncu, camia içerisinde taraftarın eski sevgilisi Felipe Melo'ya benzetildi. Hırslı futboluyla istatistikleri alt üst eden Torreira, birçok Avrupa devini de peşine taktı. 26 yaşındaki oyuncuyu Melo'ya benzeten taraftarlar 'Yeni Pitbull' yorumları yapmaya başladı.