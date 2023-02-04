TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda Patrick Van Aanholt ile Seferovic'le yollar ayrıldı.
Yabancı kontenjanında yer açan Cimbom, transferde gaza bastı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda Patrick Van Aanholt ile Seferovic'le yollar ayrıldı.
Yabancı kontenjanında yer açan Cimbom, transferde gaza bastı.
Cimbom, sol forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
23 yaşındaki futbolcu İtalya'dan ayrılmak isterken, kulübünün istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.
aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Zaniolo transferi için kurmaylarını İtalya'ya gönderdi.
Sarı-kırmızılı yöneticiler, 23 yaşındaki oyuncunun mali durumlarını öğrenmek istedi.
Galatasaray, Zaniolo'yu kiralamak isterken; Roma'nın da yıldız futbolcu için 30 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesini sözleşmeye eklemek istediği belirtildi.
Bunun üzerine Galatasaray'ın transferde geri adım attığı belirtildi.
Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, 2-1 yenildikleri Napoli maçı sonrasında, "Aile içinde kendini iyi hissetmediğinde gitmelisin, bir çözüm bulmalısın" diyerek yıldız oyuncuya kapıyı göstermişti.
Milan'ın ilgilendiği ancak Roma'nın teklifi yeterli bulmamasıyla gerçekleşmeyen transfer sürecinde Zaniolo'nun da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un 30 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmesi, İtalyan ekibini kızdırmıştı.
Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.