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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Roma'nın 10 numarası Zaniolo için nabız yokluyordu. İtalyan temsilcisinden yanıt geldi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 09:07
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Sarı-kırmızılılarda Patrick Van Aanholt ile Seferovic'le yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Yabancı kontenjanında yer açan Cimbom, transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Cimbom, sol forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Roma'dan Zaniolo'yu gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

23 yaşındaki futbolcu İtalya'dan ayrılmak isterken, kulübünün istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Zaniolo transferi için kurmaylarını İtalya'ya gönderdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Sarı-kırmızılı yöneticiler, 23 yaşındaki oyuncunun mali durumlarını öğrenmek istedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Galatasaray, Zaniolo'yu kiralamak isterken; Roma'nın da yıldız futbolcu için 30 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesini sözleşmeye eklemek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Bunun üzerine Galatasaray'ın transferde geri adım attığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, 2-1 yenildikleri Napoli maçı sonrasında, "Aile içinde kendini iyi hissetmediğinde gitmelisin, bir çözüm bulmalısın" diyerek yıldız oyuncuya kapıyı göstermişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Roma'nın 2018 yılında Inter'den transfer ettiği ve İtalyan futbolunun önde gelen genç yetenekleri arasında sayılan Zaniolo, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımının şampiyonluğa ulaşmasında özellikle final maçında attığı golle başrolü oynamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Milan'ın ilgilendiği ancak Roma'nın teklifi yeterli bulmamasıyla gerçekleşmeyen transfer sürecinde Zaniolo'nun da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un 30 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmesi, İtalyan ekibini kızdırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

İtalyan yıldız bu sezon Roma'da 17 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...

Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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