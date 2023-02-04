Özdamar geri döndü

Ligin 16. haftasında oynanan Sivasspor-G.Saray verdiği kararla tartışılan Erkan Özdamar'ı uzun süre dinlendirme kararı çıkmıştı. MHK'nin yeni başkanı Lale Orta, tecrübeli hakeme 8 hafta sonra görev verdi. Özdamar, pazartesi günü Giresun-Kayseri maçında düdük çalacak.
Ligin 16. haftasında oynanan Sivasspor-G.Saray verdiği kararla tartışılan Erkan Özdamar'ı uzun süre dinlendirme kararı çıkmıştı. MHK'nin yeni başkanı Lale Orta, tecrübeli hakeme 8 hafta sonra görev verdi. Özdamar, pazartesi günü Giresun-Kayseri maçında düdük çalacak.