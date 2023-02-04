Gözler yine Icardi'de

Taraftarın uğruna besteler yaptığı İcardi, Trabzonspor maçında yine takımın en büyük kozu olacak. Okan Buruk, özellikle son haftalarda kenar ortalarıyla beslenen ve kafayla 3 golü bulunan yıldızı bu yolla daha fazla topla buluşturmayı hedefliyor. Beşiktaş, Antalya ve Ümraniye maçlarında nefis kafa golleri atan 29 yaşındaki golcü Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 8 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çekiyor.
Taraftarınuğruna besteler yaptığı İcardi, Trabzonspor maçında yine takımın en büyük kozu olacak. Okan Buruk, özellikle son haftalarda kenar ortalarıyla beslenen ve kafayla 3 golü bulunan yıldızı bu yolla daha fazla topla buluşturmayı hedefliyor. Beşiktaş, Antalya ve Ümraniye maçlarında nefis kafa golleri atan 29 yaşındaki golcü Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 8 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çekiyor.