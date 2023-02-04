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Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında başlayan kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan ancak forma şansı bulamayan Yusuf Demir ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor ile anılan genç futbolcu, transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 20:01
Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Taraftarı önünde bordo-mavilileri yenerek serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Topladığı 51 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider bulunan Aslan, hareketli bir transfer dönemi geçiriyor.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 800 bin Euro'dur.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9 milyon 500 bin lira sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Kaan Ayhan'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği iki isimle de yollar ayrıldı.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u sezon sonuna kadar PSV'ye kiraladı.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'in sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

İsviçreli golcü, La Liga ekibi Celta Vigo'ya kiralandı.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Galatasaray'da Van Aanholt ve Seferovic ile birlikte Yusuf Demir'in de takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak bir Süper Lig ekibine gönderilmesi gündeme gelmişti.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

KİRALAMA TEKLİFİNİ REDDETTİ

Hürriyet'in haberine göre, sezon başında 6 milyon euroya Transfer edilen Yusuf Demir, kiralanma teklifini kabul etmedi.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

3 TAKIM İSTEDİ

Görev yaptığı kanatta Kerem, Rashica, Barış ve Yunus'un ardından 5. oyuncu konumuna düşen 19 yaşındaki oyuncuya Ümraniye, Antalyaspor ve Kasımpaşa'dan teklif geldi.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

AİLESİ KARŞI ÇIKTI

Ancak sarı kırmızılı futbolcunun kiralanmasına ailesinin karşı çıktığı ve bu yüzden teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.

Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Bu arada yönetim Ross'un da kiralanması kararını aldı.

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