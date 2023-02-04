Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Taraftarı önünde bordo-mavilileri yenerek serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Topladığı 51 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider bulunan Aslan, hareketli bir transfer dönemi geçiriyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 800 bin Euro'dur.
Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9 milyon 500 bin lira sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaan Ayhan'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği iki isimle de yollar ayrıldı.
Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u sezon sonuna kadar PSV'ye kiraladı.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'in sözleşmesini feshetti.
İsviçreli golcü, La Liga ekibi Celta Vigo'ya kiralandı.
Galatasaray'da Van Aanholt ve Seferovic ile birlikte Yusuf Demir'in de takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.
Forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak bir Süper Lig ekibine gönderilmesi gündeme gelmişti.
KİRALAMA TEKLİFİNİ REDDETTİ
Hürriyet'in haberine göre, sezon başında 6 milyon euroya Transfer edilen Yusuf Demir, kiralanma teklifini kabul etmedi.
3 TAKIM İSTEDİ
Görev yaptığı kanatta Kerem, Rashica, Barış ve Yunus'un ardından 5. oyuncu konumuna düşen 19 yaşındaki oyuncuya Ümraniye, Antalyaspor ve Kasımpaşa'dan teklif geldi.
AİLESİ KARŞI ÇIKTI
Ancak sarı kırmızılı futbolcunun kiralanmasına ailesinin karşı çıktığı ve bu yüzden teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.
Bu arada yönetim Ross'un da kiralanması kararını aldı.
Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı.
Genç oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi.