Haberler Galatasaray Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı golcü oyuncu Mauro Icardi'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Arjantinli golcünün Milano'ya döneceğini öne sürdü. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 11:17
Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Galatasaray, sezon başında Mauro Icardi'yi PSG'den kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda Kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadeleri yer almıştı.

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Arjantinli yıldız şu ana kadar Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Icardi, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 12 maça çıkarken, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Galatasaraylı taraftarlar Icardi'nin bonservisini alınmasını talep ederken, İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın İtalyan basınından derlediği haberlere göre, Icardi ile Serie A'nın devi Milan ilgileniyor.

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, İstanbul'da mutlu olduğunu ifade etmişti.

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Icardi şu sözleri söylemişti:

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

"Erden Timur'la görüntülü konuşmalarımız oldu. Daha sonra beraber çalıştığım arkadaşlarım ve ailemle istişare sürecine girdik. Galatasaray'a gelmemde çevremin çok etkisi oldu.

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Buraya geldikten sonra da taraftarlar çok iyi karşıladı.

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Saha içinde, saha dışında sürekli kendimizi evimizde hissetmemizi sağladılar.

Galatasaray taraftarını yıkan iddia: Icardi İtalya'ya mı dönüyor?

Çok güzel bir süreç oldu benim için."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'da derbi öncesi alarm verildi! 3 isim...
Aslan Zaniolo'da ısrarcı! Bonservisi...
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (4 Şubat Cumartesi)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Divan Kurulu Toplantısı | CANLI İZLE Divan Kurulu Toplantısı | CANLI İZLE 12:17
Sivasspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Sivasspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:11
Fırtına UEFA listesini güncelledi! İşte değişiklikler Fırtına UEFA listesini güncelledi! İşte değişiklikler 12:00
Sivasspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Sivasspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 11:57
F.Bahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi... F.Bahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi... 11:55
Mönchengladbach - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Mönchengladbach - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 11:50
Daha Eski
Bochum - Hoffenheim maçı saat kaçta? Bochum - Hoffenheim maçı saat kaçta? 11:45
Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 11:36
Köln - Leipzig maçı saat kaçta? Köln - Leipzig maçı saat kaçta? 11:32
Union Berlin - Mainz maçı saat kaçta? Union Berlin - Mainz maçı saat kaçta? 11:20
Borussia Dortmund - Freiburg maçı saat kaçta? Borussia Dortmund - Freiburg maçı saat kaçta? 11:13
Taraftarı yıkan iddia! İtalya'ya mı dönüyor? Taraftarı yıkan iddia! İtalya'ya mı dönüyor? 11:13