GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Trabzonspor'a karşı kalan iki formaya dört aday var. Sol bekte Leo Dubois başlarsa Rashica yabancı sınırına takılacak ve sağ açıkta Barış Alper ilk 11'e girecek. Savunmanın solunda Kazımcan görev alırsa Rashica'ya yer açılacak. Dubois ve Barış Alper'in olduğu kadro Okan Buruk'un favorisi.