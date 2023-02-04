GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2) ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste 11. galibiyetini aldı.
Galatasaray toplam galibiyet serisini ise 14 maça çıkardı.
Ümraniye maçında iki kez yenik duruma düşen Galatasaray'ı dublesiyle Mauro Icardi galibiyete taşıdı.
Alanyaspor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında direkt 8 puana etki eden Icardi; Başakşehir, Fenerbahçe ve Giresunspor'u da boş geçmedi.
Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, Gomis dışında son yıllarda Galatasaray'da oynamış tüm forvetleri geride bıraktı.
Icardi gibi önemli bir kariyere sahip Falcao, iki tam yıl geçirmesine rağmen bir sezonda maksimum 12 gollük skor katkısında bulunmuştu.
Derbilere de damga vuran Icardi, Cimbom'un ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde ayrıca taht kurdu.
Süper Lig'de 832 dakika oynayan Mauro Icardi, ortalama her 64 dakikada bir skora katkı yaptı.
İşte Diagne, Falcao, Mohamed ve Icardi'nin sarı-kırmızılı forma altındaki istatistikleri...
MBAYE DIAGNE (2018/2019)
MAÇ: 17
GOL: 11
ASİST: 1
TOPLAM SKOR KATKISI: 12
RADAMEL FALCAO (2019/2020)
MAÇ: 22
GOL: 11
ASİST: 1
TOPLAM SKOR KATKISI: 12
RADAMEL FALCAO (2020/2021)
MAÇ: 18
GOL: 9
ASİST: 2
TOPLAM SKOR KATKISI: 11
MOSTAFA MOHAMED (2021/2022)
MAÇ: 41
GOL: 8
ASİST: 5
TOPLAM SKOR KATKISI: 13
MAURO ICARDI (2022/2023)
MAÇ: 12
GOL: 8
ASİST: 5
TOPLAM SKOR KATKISI: 13
İKİ FORMAYA DÖRT ADAY
Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Trabzonspor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde şekillendirdi.
Kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperde Nelsson- Abdülkerim ikilisi, orta sahada Torreira ile Oliveira, sol açıkta Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens ve forvette Icardi'nin yeri garanti.
Trabzonspor'a karşı kalan iki formaya dört aday var. Sol bekte Leo Dubois başlarsa Rashica yabancı sınırına takılacak ve sağ açıkta Barış Alper ilk 11'e girecek. Savunmanın solunda Kazımcan görev alırsa Rashica'ya yer açılacak. Dubois ve Barış Alper'in olduğu kadro Okan Buruk'un favorisi.