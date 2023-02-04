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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, istatistikleri altüst etmeye devam ediyor. Tecrübeli forvet, performansıyla seleflerini şimdiden geride bıraktı. İşte o istatistik... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2) ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste 11. galibiyetini aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Galatasaray toplam galibiyet serisini ise 14 maça çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Ümraniye maçında iki kez yenik duruma düşen Galatasaray'ı dublesiyle Mauro Icardi galibiyete taşıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Alanyaspor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında direkt 8 puana etki eden Icardi; Başakşehir, Fenerbahçe ve Giresunspor'u da boş geçmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, Gomis dışında son yıllarda Galatasaray'da oynamış tüm forvetleri geride bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Icardi gibi önemli bir kariyere sahip Falcao, iki tam yıl geçirmesine rağmen bir sezonda maksimum 12 gollük skor katkısında bulunmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Derbilere de damga vuran Icardi, Cimbom'un ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde ayrıca taht kurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Süper Lig'de 832 dakika oynayan Mauro Icardi, ortalama her 64 dakikada bir skora katkı yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

İşte Diagne, Falcao, Mohamed ve Icardi'nin sarı-kırmızılı forma altındaki istatistikleri...

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

MBAYE DIAGNE (2018/2019)

MAÇ: 17
GOL: 11
ASİST: 1
TOPLAM SKOR KATKISI: 12

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

RADAMEL FALCAO (2019/2020)

MAÇ: 22
GOL: 11
ASİST: 1
TOPLAM SKOR KATKISI: 12

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

RADAMEL FALCAO (2020/2021)

MAÇ: 18
GOL: 9
ASİST: 2
TOPLAM SKOR KATKISI: 11

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

MOSTAFA MOHAMED (2021/2022)

MAÇ: 41
GOL: 8
ASİST: 5
TOPLAM SKOR KATKISI: 13

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

MAURO ICARDI (2022/2023)

MAÇ: 12
GOL: 8
ASİST: 5
TOPLAM SKOR KATKISI: 13

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

İKİ FORMAYA DÖRT ADAY

Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Trabzonspor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde şekillendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperde Nelsson- Abdülkerim ikilisi, orta sahada Torreira ile Oliveira, sol açıkta Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens ve forvette Icardi'nin yeri garanti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den müthiş istatistik! 12 maçta Falcao'yu solladı

Trabzonspor'a karşı kalan iki formaya dört aday var. Sol bekte Leo Dubois başlarsa Rashica yabancı sınırına takılacak ve sağ açıkta Barış Alper ilk 11'e girecek. Savunmanın solunda Kazımcan görev alırsa Rashica'ya yer açılacak. Dubois ve Barış Alper'in olduğu kadro Okan Buruk'un favorisi.

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